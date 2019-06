Le constat après la défaite en quarts de finale dimanche face au Canada (défaite 12-5) était à peu près identique à celui établi la veille en poules face aux Etats-Unis (défaite 19-7) : les Françaises, 3e du circuit mondial l'an passé et vice-championnes du monde, peinent cette saison à rivaliser avec les meilleures nations. "Il y a de la déception", a commenté l'entraîneur des Bleues David Courteix. "C'est le même match qu'hier, si ce n'est qu'on y a mis plus d'intelligence par moments aujourd'hui (...) Il faut apprendre. Si on rend quatre ballons sur les six ou sept qu'on a à jouer, cela fait beaucoup."

La capitaine Fanny Horta préférait, elle, regarder le côté positif. "On échoue sur des erreurs techniques qui ne dépendent quasiment pas de nous. Il nous manque de la maîtrise, le fait de garder la tête froide (...) On progresse, surtout dans la capacité à ne pas rester sur cette frustration." En attendant, la saison des Françaises est forcément décevante par rapport à la précédente: trois demi-finales sur six tournois mais aucune médaille. Résultat, les Bleues terminent à la première place non directement qualificative pour Tokyo 2020 (5e), derrière les quatre nations majeures (Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Canada, Australie).

Sevens - Tournoi de Sydney : Fanny Horta (France) contre l'AustralieOther Agency

Et la perspective d'un tournoi de qualification olympique (TQO) sous haute tension mi-juillet à Kazan avec Russie, l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne, qui talonnent les Françaises au classement mondial. "Le tournoi de Kazan sera très particulier", prévient Courteix. "Les cinq équipes qui courent après la qualification sont très proches les unes des autres. Elles ont toutes des identités de jeu extrêmement marquées, donc il y aura des oppositions de style qui vaudront le coup d'oeil. Et puis, il y aura surtout l'intensité dramatique liée à l'enjeu." Si les Bleues échouent au Tatarstan, elles auront une dernière chance lors du tournoi de repêchage courant 2020. Soit une saison supplémentaire à cogiter qu'elles préféreraient s'éviter.