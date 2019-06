"Biarritz vaut le coup, bien sûr, d'être joué à fond." L'assertion, signée David Courteix, peut nourrir les soupçons: à un mois du TQO, les Bleues ne feraient-elles mieux pas de se ménager afin de garder leurs meilleures joueuses fraîches pour le rendez-vous tatar (13-14 juillet) ? "C'est une compétition et nous sommes des compétiteurs", répond l'entraîneur. "C'est un beau challenge que de se donner les moyens de jouer à notre niveau, qui plus est à la maison. Et puis, qu'est-ce qui prépare le mieux à la compétition de haut niveau que la compétition de haut niveau elle-même ?"

Biarritz est ainsi une bonne occasion de prendre l'ascendant psychologique sur les adversaires pour le billet européen à Kazan: l'Angleterre (6e), la Russie (7e), l'Irlande (8e) et l'Espagne (9e). "On se tient dans un mouchoir de poche", estime l'entraîneur.

La poule des Bleues samedi:

(14h20) France - Fidji

(17h04) France - Chine

(19h48) Etats-Unis - France

Phase finale dimanche:

(11h00 à 12h06) Quarts de finale

(14h51 et 15h13) Demi-finales

(17h35) Match pour la 3e place

(18h00) Finale

Classement général avant la dernière étape:

1. Nouvelle-Zélande 92 points

2. Etats-Unis 80

3. Canada 78

4. Australie 74

5. France 60

6. Angleterre 47

7. Russie 42

8. Irlande 40

9. Espagne 22

10. Fidji 17

...