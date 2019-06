Les Américaines, Canadiennes et Australiennes au JO

Grâce à leur victoire 36-5 face à la Chine en début d’après-midi, les Américaines, deuxièmes au classement avant cette étape ont été les premières de la journée à valider leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Canadiennes ont en fait de même quelques minutes plus tard après leur second succès de l’après-midi contre l’Irlande (27-0). Enfin, l’Australie a été la dernière nation du jour à arracher un billet qualificatif grâce à son succès contre l’Espagne qui lui a assuré une place dans le top 4 du circuit final. Ces trois formations rejoignent les Néo-Zélandaises déjà qualifiées avant l’étape de Biarritz et les Japonaises (pays organisateur). Pour les Françaises, il faudra donc passer par le tournoi qualificatif de Kazan, dans un mois.

La Nouvelle-Zélande a affronté l'Écosse ce samedi Other Agency

2 sur 3 pour les Bleues

L’équipe de France, justement, a démarré le tournoi de la meilleure des façons en écrasant les Fidji, 29-0 (5 essais de : Grassineau, Horta, Izar et doublé de Neisen). Deux heures et demi plus tard, les Bleues ont récidivé en infligeant un cinglant 36-0 aux Chinoises et en inscrivant 6 essais (doublé de Neisen un doublé de Bertrand, Le Pesq, Grassineau). Avec aucun point encaissé, les joueuses de David Courteix étaient les seules, à ce moment de la journée, à afficher cette statistique. Cette série a finalement pris fin sur le dernier match de la journée qui a vu les Tricolores s’incliner 19-7 face à des Américaines meilleures qu’elles. Demain, les Françaises affronteront le Canada en quarts de finale.

Par Pablo Ordas