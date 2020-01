Malgré une excellente entame avec une pression défensive payante entraînant un essai tout en puissance de Tavite Veredamu qui a débordé sur l'aile et posé un énorme raffut sur son adversaire venu le plaquer, les Français ont ensuite bafouillé leur rugby. Un plaquage manqué plein centre et l'Espagne égalisait puis prenait immédiatement les commandes sur le renvoi: les Français se gênaient à la réception et offraient aux Ibériques un boulevard le long de la ligne. 12-7 à la pause. Un troisième essai en début de seconde période poussait les Bleus au bord du gouffre. Mais une supériorité numérique et une merveille de passe de Veredamu les remettait dans le bain grâce à un essai de Sacha Valleau.

Presque miraculeusement, les Français à leur tour se voyaient offrir un essai cadeau sur le renvoi. Une bonne remise dans les airs de Jonathan Laugel et Thibaud Mazzoleni filait à l'essai, alors qu'il restait moins d'une minute dans le temps règlementaire. Les Bleus devront nettement hausser leur niveau de jeu pour leur deuxième match face au Canada (05H46 françaises) qui a battu l'Irlande (26-21) pour espérer décrocher la première place de leur groupe, ou, au pire, celle de meilleur deuxième des trois poules.

L'équipe de France féminine de rugby à 7 a réussi un départ canon lors de l'étape d'Hamilton (Nouvelle-Zélande) en dominant samedi l'Espagne (31-7). Lors de ce match d'ouverture du l'étape néo-zélandaise du circuit mondial masculin et féminin, les Bleues se sont appuyées sur leur vélocité supérieure aux Ibériques pour mener à la pause (12-7), grâce à un doublé de leur meilleure marqueuse d'essai, Séraphine Okemba. Elles ont crée un écart conséquent en seconde période avec des réalisations de Camille Grassineau, Joanna Grisez et Jade Ulutule.

Pour se qualifier en demi-finale, les Françaises visent la première place de leur groupe, ou, au pire, celle de meilleur deuxième des trois poules. Pour leur prochain match elles affronteront l'Irlande (03H08 françaises), qui s'est inclinée face au Canada (24-7).