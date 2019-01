Sevens - Tournoi d'Hamilton : enfin un quart pour la France ?

Modestes 10es à Dubaï, puis 11es au Cap, les Bleus sont toujours à la recherche du tandem interdépendant confiance-résultats. "Nous devons aller chercher ce top huit pour construire la confiance et avoir en ligne de mire cette qualification olympique", a réclamé l'entraîneur Jérôme Daret.

Il ne se fait néanmoins pas d'illusion sur une qualification directe pour Tokyo via le circuit mondial, offerte aux quatre premiers à la fin de la saison: "La qualification à travers le World Sevens Series sera très complexe, très dure. France 7 n'a jamais réussi à rentrer dans le Top 4", a rappelé Daret. Les Bleus, qui se sont préparés en Nouvelle-Calédonie, auront un coup à jouer dans la poule C qui ne comprend aucun des actuels membres de ce fameux top 4: l'Afrique du Sud est 5e, l'Ecosse 7e et le Kenya 14e.

Programme de la phase de poules à Hamilton (heure française) :

Vendredi

22h00 : Ecosse - France, premier match

Samedi

02h10 : Afrique du Sud - France

06h00 : France - Kenya

Programme de la phase finale :

Samedi

de 23h36 à 00h42 dimanche : Quarts de finale

Dimanche

04h16 et 04h38 : Demi-finales

07h10 : Match pour la 3e place

08h10 : Finale