La Nouvelle-Zélande est le 12e pays où s'arrête le circuit mondial féminin après Dubaï, les USA, la Chine, les Pays-Bas, le Brésil, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Australie, le Japon et l'Afrique du Sud. Hamilton accueille un tournoi féminin du HSBC World Rugby Sevens Series pour la première fois ce week-end. C'est le 17e endroit où a lieu une étape féminine dans l'histoire du circuit mondial après Dubaï, Houston, Guangzhou, Amsterdam, Atlanta, São Paulo, Langford, Londres, Clermont-Ferrand, Sydney, Las Vegas, Kitakyushu, Paris, Glendale, Biarritz et Cape Town.

Sur les trois premiers tournois de la saison, 3 316 points été marqués : 530 essais et 333 transformations. L'Américaine Alev Kelter est pour le moment la meilleure marqueuse de points de la saison (121) et l'Australienne Emma Tonegato la meilleure marqueuse d'essais (17). Seules deux équipes ont remporté une étape du circuit mondial féminin à domicile : l'Australie à Sydney en 2018 et les USA à Glendale en 2019. En 2019, quatre équipes ont participé à l'expérimental Fast Four en marge du tournoi masculin : la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre et la France. Les Black Ferns Sevens ont remporté leurs quatre matches à Hamilton, n'encaissant que trois essais et 19 points en tout.

Après trois tournois, les Bleues de David Courteix (4e année à ce poste) se classent cinquièmes du classement général.

La France est l'équipe qui a marqué le plus d'essais à Cape Town (26) ; c'est la première fois que ça arrivait sur un tournoi du circuit féminin. Ces 26 essais sont un nouveau record pour les Bleues en un seul tournoi, soit deux de plus qu'à Langford en 2018 et à Sydney en 2019.

Les Françaises ont enregistré le meilleur taux de renvoi que n'importe quelle équipe à Cape Town avec un record de 29,6%, soit 11,5% de plus qu'à Glendale et 6,7% de plus qu'à Dubaï.

La France a terminé première de sa poule sur les trois derniers tournois pour la première fois dans l'histoire du circuit mondial. Les Bleues se sont qualifiées pour les demi-finales de Cup dans huit de leurs quatorze derniers tournois, alors qu'avant c'était sept fois en 26 tournois seulement.

Mais la France a aussi été l'équipe la plus indisciplinée de Cape Town, accusant 25 pénalités, soit le plus que n'importe quelle équipe cette saison.

La France a été première en termes de offloads (36) et deuxième pour les franchissements (27) à Cape Town.

Les Françaises ont passé 67,2% de leurs coups de pied de transformation, ce qui les place troisième en la matière.

Marjorie Mayans est devenue la deuxième joueuse française à avoir plus de trente étapes à son actif derrière Fanny Horta à Glendale en 2019.

Séraphine Okemba était la DHL Impact Player à Cape Town ; ce sera son 14e tournoi. Elle est la deuxième Française a obtenir cette distinction après Camille Grassineau à Langford en 2018.

Il ne manque plus que cinq essais à Chloé Pelle pour devenir la troisième joueuse française à passer la barre des 50 essais marqués sur le circuit mondial. Elle est devenue la troisième joueuse française à avoir disputé plus de trente tournois (derrière Fanny et Marjorie) à Cape Town en 2019.

Shannon Izar a besoin de marquer deux essais pour devenir la troisième joueuse française à passer la barre des 50 essais marqués sur le circuit mondial.

Contre l'Espagne : 17 matches dont 16 victoires pour la France. La seule victoire de l'Espagne remonte à Amsterdam en 2015 (19-26). Leur dernière rencontre était à Cape Town en 2019 où la France a gagné (36-12).

Contre l'Irlande : 13 matches dont 13 victoires pour la France. La dernière était à Glendale en 2019 (28-7).

Contre le Canada : 27 matches dont 3 victoires pour la France et 24 défaites. Leur dernière rencontre était à Cape Town en 2019 où la France s'est inclinée 17-22 dans le match pour la troisième place.