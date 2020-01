Le Tournoi de Hamilton sera le 21e du HSBC World Rugby Sevens Series en Nouvelle-Zélande et le troisième dans cette ville depuis 2018. Les All Blacks Sevens ont remporté le tournoi à domicile à neuf reprises, le plus qu'une équipe a fait dans l'histoire du circuit. Cependant, ils n'ont plus atteint la finale de Cup depuis Wellington 2016 il y a quatre ans. Depuis le début de la saison, 2 853 points ont été marqués : 453 essais et 291 transformations. Le meilleur marqueur de points est, après les deux premiers tournois à Dubaï et Cape Town, Jean-Pascal Barraque (73) tandis que le meilleur marqueur d'essais est l'Irlandais Jordan Conroy (11).

Les Fidji sont les tenants du titre et la seule équipe à être championne à Hamilton après avoir battu l'Afrique du Sud en 2018 et les USA l'année suivante. Ils visent une troisième Cup de suite en Nouvelle-Zélande pour la première fois. Seuls les All Blacls Sevens y sont parvenus avant eux.

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont les deux pays à avoir remporté un tournoi cette saison.

Le plus d'essais marqués sur un tournoi en Nouvelle-Zélande était de 288 en 2004. L'année dernière, 272 essais ont été passés.

Les Bleus sont pour le moment classés troisièmes au classement général.

La France a marqué 25 essais à Cape Town ; c'est la première fois que les Bleus ont fini meilleurs marqueurs d'essais en 18 tournois. Ils n'avaient pas marqué autant d'essais en un seul tournoi depuis Cape Town en 2016.

A Cape Town, les Français ont réalisé 23 franchissements, soit 60% de plus qu'à Dubaï.

Ils ont réalisé les meilleures remontada que n'importe quelle équipe à Cape Town, étant menés par l’Écosse et l'Argentine en première période avant de finir par les battre.

La France s'est qualifiée pour les demi-finales sur quatre de ses sept derniers tournois depuis Vancouver la saison dernière.

La France reste invaincue sur ses six derniers matches et 15 de ses 16 derniers matches face à l'Espagne avec 14 victoires et un nul sur cette période.

La France a terminé première de sa poule sur les deux derniers tournois mais jamais elle n'a fini première sur trois tournois en une seule saison.

Jonathan Laugel est devenu le deuxième joueur français le plus capé derrière Manoël Dall'Igna (69) à Dubaï en 2019. C'est à Wellington qu'il a fait ses débuts sur le circuit en 2012.

Tavite Veredamu a été le DHL Impact Player à Cape Town en 2019.

Paulin Riva a effectué le plus de plaquages que n'importe quel autre joueur cette saison (26) dont 18 sur le seul tournoi de Cape Town.

Jean-Pascal Barraque a été le meilleur marqueur d'essais à Cape Town (6). C'est la première fois en 31 tournois qu'un Français a fini meilleur marqueur d'essais sur une étape.

Contre l'Espagne : 21 matches dont 18 victoires et deux défaites (un nul). La France a gagné ses deux derniers en Nouvelle-Zélande (2014 et 2018). La dernière fois que la France a gagné, c'était à Cape Town en 2019 (40-7).

Contre le Canada : 69 matches dont 43 victoires et 22 défaites (4 nuls). La France a gagné ses quatre premières rencontres en Nouvelle-Zélande (entre 2002 et 2006) mais a perdu ses quatre dernières (défaite la dernière fois en 2012). La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées c'était à Singapour en 2019 où la France a gagné 19-12.

Contre l'Irlande : deux matches joués et une victoire chacun. La seule victoire de la France était en 2000 à Paris et leur seule défaite était deux ans plus tard à Londres. Ce sera donc la première fois que les deux équipes se font face en presque 18 ans.