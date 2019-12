Pour la troisième étape du World Series, qui verra les meilleurs équipes du monde à 7 s'affronter à Hamilton les 25 et 26 janvier prochains, les Equipes de France ont hérité d'un tirage plutôt heureux, du fait de leurs bons résultats en ce début de saison. En Nouvelle-Zélande, hommes et femmes affronteront les mêmes adversaires, à savoir l'Irlande, le Canada et l'Espagne. Si les Bleus devront se méfier des qualités des Irlandais notamment, emmenés par un Conroy en feu (7 essais marqués au Cap), les coéquipiers de Veredamu, au vu de leurs performances récentes, apparaissent favoris de cette poule relativement abordable, de la même manière que les Bleues, qui disputeront elles néanmoins la quatrième étape de leur saison.