Dans le même entretien, le joueur de 33 ans a "envie d’aller chercher un autre challenge et ce sera forcément vers le rugby à 15. L’envie et la détermination sont toujours là. Je suis prêt pour un nouveau défi. J’ambitionne de jouer encore deux ou trois saisons." Une expérience à l'étranger n'est pas non plus à exclure pour le septiste. "Je reste aussi ouvert à une expérience à l’étranger. L’un de mes désirs, ce serait profiter de mes dernières saisons pour aller relever un challenge à l’étranger : je ne vais pas viser le Super Rugby en Nouvelle-Zélande, mais pourquoi pas le nouveau championnat américain."