C'est la pause à la Paris La Defense Arena !

Les quarts de finale sont connus !

Quart de finale principaux :

Barbarians - Racing

Monaco - Stade Français

Agen - Pau

Toulon - La Rochelle



Quart de finale secondaires :

Clermont - Lyon

Brive - Montpellier

Toulouse - Bordeaux

Castres - Bayonne



La Rochelle - Bayonne, c'est parti !

Bayonne donne le coup d'envoi !

Pierre Boudehent marque son entrée dans l'In Extenso Supersevens par un essai ! 7-0

Benjamin Collet permet aux Bayonnais de revenir à égalité avant la pause ! 7-7

Juste après la reprise, Paul Couet Lanne marque le deuxième essai de l'Aviron ! 7-12

Deux essais de la Rochelle dont le premier est inscrit par Valentin Tirefort ! 21-14

Et Valentin Tirefort y va de son doublé ! 28 à 14 pour les Maritimes !

Raphael Sanchez clot le score : 35-14 pour la Rochelle !

Castres - Toulon : Toulon élimine Castres !

Le coup d'envoi est donné par Toulon !

Armand Battle ouvre le compteur de ce CO-Toulon ! 5-0

Alors que Bastien Bourgier était à deux doigts d'aplatir, c'est finalement de l'autre côté du terrain quelques secondes plus tard que Kalani Robert aplatira ! 5-7

Dans une action de chaos, Simon Moretti marque pour Toulon ! 5-14

Antoine Bouzerand réduit l'écart et offre une chance aux siens..

..mais Thomas Guigon récupère la balle sur le coup d'envoi et traverse le terrain ! Toulon l'emporte 19-12 !

Pau 42 - 7 Bordeaux : Pau retrouvera Agen en quart !

Le match :

Magnifique image, les Palois entrent sur le terrain coiffés de bérets !

Le premier essai est pour Bordeaux ! 0-7

Owen Barrett (rien avoir avec la star all-black !) permet aux Béarnais de revenir à 7-7 !

Deuxième essai quelques secondes avant le break par Mathias Colombet ! Pau prend l'avantage 14 à 7 !

Rayne Barka, champion du monde u20, aplatit le troisième essai des Verts ! Pau 21 - 7 Bordeaux

La maladresse bordelaise offre l'essai du doublé à Colombet ! 28-7

Williams Pees enfonce le clou ! Cinquième essai pour la Section ! 35-7

Interception de Pierre Nueno dans les 22 mètres palois ! Il echappe a une cuillère pour inscrire le sixième essai des siens ! 42 -7

Toulouse 24 - 26 Agen : Le SUA reprend confiance à sept !

Le match :

Toulouse engage pour ce derby de la Garonne !

Thomas Vincent donne l'avantage aux Agenais ! 0-5

L'ailier toulousain prend le trou et file aplatir ! Essai de Lucas Tauzin ! 5-5

Benito Masilevu joue vite ! Après une course de 80 mètres, il permet au SUA de reprendre l'avantage ! 5-12 à la mi-temps

Valentin Saurs ne laisse pas de répit aux Rouges et Noirs tout comme Thomas Vincent ! Comme disent Big Flo et Oli, ca va trop vite ! 5-26

Toulouse marque son deuxième essai ! 10 - 26

Simon Renda ajoute un nouvel essai pour le champion de France de rugby à 15 !

Fin du match avec un dernier essai toulousain ! 24-26

Montpellier 12 - 21 Stade Français : Paris se qualifie !

Les Parisiens affronteront donc Monaco en quart de finale !

Le match :

Le coup d'envoi est donné par les Parisiens !

Les Roses prennent l'avantage rapidement avec deux essais inscrits ! 0-14

Adrien Proult vient inscrire le troisième essai des siens ! Les joueurs de la capitale envoient du jeu ! 0-21 à la pause

Montpellier n'y arrive pas dans cet In Extenso Supersevens, les Parisiens contiennent parfaitement leurs tentatives !

Les Héraultais nous font mentir evidemment ! Essai de Calum Randle et transformé ! 7 -21

Nagusa ajoute son essai pour donner de l'espoir aux siens.. mais la transformation est manquée ! 12-21

Il reste moins d'une minutes, les Parisiens devraient donc l'emporter !

C'est fini, Paris se qualifie !

Brive 12 - 17 Monaco : Les Monégasques historiques !

Le match :

Le coup d'envoi est tapé par les joueurs du Rocher !

Remontée du terrain en patience et les Brivistes ouvrent le score par Bituniyata ! 5-0

Juste avant la pause, le Monégasque Grobbelaar reduit la marque ! 5-7

Ronald Brown creuse l'écart pour les Monégasques ! 5-12

Rosco Syster tape en touche croyant que le match est fini.. mais le match n'est pas fini, il reste 1 minute 30 !

Et voilà, illico sanction, Brive revient à deux points.. et c'est transformé ! Essai en or donc ! 12-12

Kurt-Lee Arendse achève le match par son essai ! Monaco est qualifié en quart de finale pour son premier match de Seven de l'histoire (17-12)

Racing 26 - Lyon 0 : Barbarians - Racing pour le premier quart principal !

Le match :

Le coup d'envoi est donné par le Racing ! Et c'est Brice Dulin qui trouve la faille en premier !

Laborde vient inscrire le deuxième essai ca fait 14 à 0 pour les Racingmen !

C'est la pause ! 14-0 pour les hôtes de la compétition et le Seven est toujours une bonne occasion de rappeller qu'Imhoff ca va vite

Nouvel essai des Ciel et Blanc de Baptiste Lafond ! 19 - 0

Théo Louvert vient conclure le match par un quatrième et dernier essai !

Le Racing s'impose 26-0 ! Le premier quart de finale est donc connu !

Les Barbarians qualifiés (35-28) pour les quarts de finale

Les joueurs des Barbarians l'emportent 35-28 face à Clermont ! Une victoire gagnée en deuxième mi-temps puisqu'ils étaient derrière en première période. Les individualités des joueurs de France 7 Developpement ont fait la différence. "On a essayé d'envoyer du jeu" explique le capitaine Manoël Dall'inga. On retrouvera donc en quart de finale principal un Barbarians - Racing ou un Barbarians - Lyon ! Les Clermontois seront eux en quarts secondaire !

Le match :

Pour ouvrir le bal, les Barbarians affrontent le club de Clermont, une rencontre arbitrée par Mr Julien Castaignède.

Et déja deux essais en deux minutes de jeu, le tournoi commence sur de très bonnes bases !

Après le tableau de score ouvert par le Clermontois Maxence Lemardelet, c'est Alexandre Benard qui permet aux Baabaas de recoller au score.

A la pause, les Jaunards sont devants 21 à 14 !