Les septistes bleus, actuellement septièmes du "World rugby Sevens Series", sont d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du monde au Cap, du 9 au 11 septembre, de même que leurs homologues féminines. Pour mettre toutes les chances de son côté en Californie, l'encadrement tricolore a rappelé le Clermontois et ancien capitaine Jean-Pascal Barraque, joueur d'expérience, et retenu le Toulousain Nelson Epée, l'un des meilleurs marqueurs d'essais (33) du circuit.

Les coéquipiers du Gersois Paulin Riva, versés dans la poule C, affrontent samedi d'abord l'Irlande, puis les Fidji, avant d'être opposés au pays de Galles. Si ce dernier match devrait être une formalité, les Bleus ayant remporté quatre de leurs dernières rencontres face aux Gallois, il en sera autrement pour les deux premiers. En effet, face aux champions olympiques fidjiens, la tâche risque de s'avérer particulièrement ardue: les Bleus n'ont gagné qu'une seule de leurs confrontations en 42 matches de poule face aux joueurs du Pacifique.

C'est donc sans doute face à l'Irlande, contre qui la France a perdu (7-24) en demi-finale lors de l'étape de Toulouse en mai, sa seule défaite en six matches, que la qualification pour les quarts de finale va se jouer.

Le programme des Français à Los Angeles :

Samedi

(19h48) Irlande - France

(23h31) Fidji - France

Dimanche

(02h37) France - Pays de Galles

(à partir de 19h13) Quarts de finale