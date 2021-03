Les sélectionnés sont : J-.P. Barraque ; A. Benard ; T. Bouhraoua ; M. Colombet ; N. Huyard ; W. Iraguha ; T. Jacquelain ; P-.G. Lakafia ; J. Laugel ; P. Mignot ; T. Mazzoleni ; M. O'Connor ; S. Parez-Edo ; P. Riva ; J. Sepho ; R. Siega ; J. Simon ; S. Valleau ; T. Veredamu.

Et l'encadrement sera assuré par : C. Reigt (Manager général) ; J. Daret (Entraineur) ; N. Leroux (Entraineur assistant) ; J. Robineau (Préparateur physique) ; J-.B. Pascal (Analyste performance) ; C. Labanère (Médecin) ; R. Louis (Kinésithérapeute).