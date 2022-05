La réaction d'Ian Jason, joueuse de l'Equipe de France féminine de rugby à sept, après la victoire face au Brésil (24 - 7) :

"Je pense qu’on a été plus en difficulté par rapport à d’habitude. On a voulu mettre autre chose dans notre jeu pour essayer de mettre du rythme en seconde mi-temps. L’important c’est que le résultat est là. Cette ambiance, c’est fou ! On remercie les personnes qui se sont déplacées et toutes celles derrière leur télévision qui nous soutiennent tout au long du week-end."

Aaron Grandidier, joueur de l'Equipe de France féminine de rugby à sept, après la victoire face au Pays de Galles (56 - 5) :

On voulait mettre du rythme dans le match, marquer beaucoup de points, parce que par le passé, il y a eu des matchs où on s’en était mal sorti. Le but était juste d'imposer notre jeu et de rester calme. C’est ce qu’on a réussi à faire. On a de la chance, on a ce stade dans lequel tout le monde est pour nous et ça nous donne énormément de force. Je pense que c’est pour ça qu’on avait un peu plus de jus à la fin.

