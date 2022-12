Après une bonne phase de poule et trois victoires en trois matchs pour cette deuxième étape du Seven Series. Une première contre l'Ouganda (10-7) puis l'Espagne (24-10) et enfin l'Irlande (14-7), les Bleus de France 7 se sont inclinés en quart de finale de l'étape de Dubai contre la Nouvelle-Zélande (20-0).

Les hommes de Jérome Daret n'ont quasiment pas existé dans cette rencontre bien qu'ils n'étaient menés que de cinq points à la pause. Mais en seconde période les All-Blacks ont grandement accéléré, et ont inscrit trois essais supplémentaires face à des Bleus dépassés. Les Français qui avaient terminé troisième de l'étape d'Hong Kong n'ont cette fois-ci pas réussi à franchir la marche et se hisser dans le dernier carré. Les coéquipiers de Jonathan Laugel affronteront les Samoa pour le match déterminant la cinquième place ce samedi à 10h52. Avant la fin de cette étape, les Bleus sont troisièmes au classement général.

Les féminines en demi-finale

De leur côté les féminines elles poursuivent leur chemin vers une médaille. Malgré une défaite en phase de poule contre la Nouvelle-Zélande (12-31), elles ont remporté leurs deux autres matchs contre le Brésil (34-7) et face à la Grande-Bretagne pour se hisser en quart de finale. (26-21). Dans ce quart de finale les Bleues sont venues à bout de l'Espagne sur le score 14-5 et défieront l'Australie pour une place en finale. La rencontre aura lieu ce samedi à 13h30. Si elles sont victorieuses les Françaises seront opposées en finale au vainqueur du match Nouvelle-Zélande-Etats-Unis.