Les sélectionnées sont : M. Amedée ; C. Bertrand ; A-.C. Ciofani ; D. Constanty ; M. Coutouly ; C. Dranes ; C. Drouin ; T. Feleu ; C. Grassineau ; J. Grisez ; L. Guerin ; F. Horta ; S. Izar ; C. Jacquet ; N. Konde ; V. Lothoz ; R. Menager ; C. Neisen ; S. Okemba ; C. Pelle ; L. Queyroi ; J. Ulutule ; Y. Yengo.

Et l'encadrement sera assuré par : D. Courteix (Entraîneur) ; G. Igarza (Entraîneur adjoint) ; A. Couderc (Préparateur physique) ; M. Brick (Analyste performance) ; L. Labadie (Kinésithérapeute) ; T. Pommies (Kinésithérapeute) ; P. Bordes (Médecin ; J. Candelon (Team service manager).