Si elles terminent en tête de la poule A, les Bleues affronteront en quarts de finale le deuxième meilleur troisième, avant d'éventuellement croiser la route d'un adversaire autrement plus coriace en demi-finales (Russie, Espagne, Irlande ou Angleterre, qui représente la Grande-Bretagne). Pour décrocher leur billet pour les jeux Olympiques 2020 de Tokyo, elles devront remporter ce TQO. Ou, à défaut, terminer deuxièmes ou troisièmes pour être qualifiées pour le tournoi de repêchage, qui aura lieu en 2020. L'équipe de France messieurs sera confrontée aux mêmes obligations de résultats lors du TQO de Colomiers (Haute-Garonne), toujours les 13 et 14 juillet. Les Bleus connaissaient déjà leurs adversaires en poules, également très abordables: Portugal, Italie et Hongrie.

Les poules du TQO dames, à Kazan

A: France, Pologne, Italie, Moldavie

B: Russie, Angleterre (Grande-Bretagne), Allemagne, Suède

C: Espagne, Irlande, Roumanie, République tchèque

Le programme des Bleues en poules

Samedi 13 juillet

(11h00) France - Moldavie

(13h45) France - Italie

(16h30) France - Pologne

Les poules du TQO messieurs, à Colomiers

A: France, Portugal, Italie, Hongrie

B: Irlande, Espagne, Russie, Ukraine

C: Angleterre (Grande-Bretagne), Allemagne, Géorgie, Lituanie

Le programme des Bleus en poules

Samedi 13 juillet

(14h50) France - Hongrie

(17h35) France - Italie

(20h20) France - Portugal

Les oppositions des quarts de finale pour les deux TQO (dimanche 14 juillet)

A1 - 2e meilleur 3e

B2 - C2

B1 - Meilleur 3e

C1 - A2