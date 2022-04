C'est un gros morceau qui attend Jérôme Daret et ses hommes. À 10h44 précisément, les septistes joueront leur troisième et dernier match de poule de ces Seven's World Series, contre une formation irlandaise en pleine bourre. Grands gagnants du Japon lors de la première rencontre (36-14), les Français s'étaient pourtant mis sur de bons rails. Malheureusement, le scénario n'a pas été le même face aux Fidji. Les Bleus avaient pourtant réalisé un premier acte de haut-vol en menant au score (12-7). Mais la réalité les a vite rattrapé en seconde mi-temps en encaissant un 19-7. Au final, Rebbadj et consorts s'inclinent logiquement (19-26) et abordent cette ultime confrontation dans une position délicate. Un succès de 13 points minimum est donc impératif afin d'accrocher leur ticket pour la suite de la compétition face à une équipe d'Irlande pour l'heure invaincue.