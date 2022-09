Dans un match très disputé qui a désigné son vainqueur dans les dernières secondes les français s'inclinent finalement 10-7 contre l'Argentine dans le match pour la cinquième place. Les Bleus avaient pourtant la balle de match mais Barraque commet un en avant dans l'enbut. Ils avaient un peu plus tôt été éliminés par l'Australie en quart de finale 5-14.

Les filles ont fait mieux, éliminées par d'inarrêtables Néo-Zélandaise en demie 38-7, elles ont roulé sur les USA dans la petite finale (29-7) grâce à un doublé de Lili Dezou et accrochent une très belle médaille de bronze.

Suite et fin de ces championnats du monde, la finale dame opposait la Nouvelle-Zélande à L'Australie. Favorites, les Wallabies se sont imposées de justesse face aux Blacks Ferns championnes du monde en titre, 24-22. Elles sont donc en or pour la deuxième fois de leur histoire après leur premier titre en 2009. Chez les garçons en finale, les Néo-Zélandais perdent aussi leur titre aux dépends des Fidjiens qui ont largement dominé la finale 29-12. Les Fidjiens sont champions du monde pour la troisième fois de leur histoire après les titres de 1997 et 2005.

Classements complets :

Femmes : 1. Australie, 2. Nouvelle-Zélande, 3. France, 4. USA, 5. Fidji , 6. Canada, 7. Irlande, 8. Angleterre, 9. Japon, 10 Pologne, 11. Brésil, 12. Espagne, 13. Chine, 14 Afrique du Sud, 15. Madagascar, 16. Colombie.

Hommes : 1. Fidji, 2. Nouvelle-Zélande, 3. Irlande, 4. Australie, 5. Argentine, 6. France, 7. Afrique du Sud, 8. Samoa, 9. Angleterre, 10. Uruguay, 11. USA, 12. Kenya, 13. Canada, 14. Chili, 15. Pays de Galles, 16. Ecosse, 17. Ouganda, 18. Allemange, 19. Hong Kong, 20. Tonga, 21. Corée du Sud, 22. Portugal, 23. Zimbabwe, 24. Jamaïque.

Par Pierre Magne.