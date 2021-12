En concurrence avec Sarah Hirini (Nouvelle-Zélande), Alowesi Nakoci et Reapi Ulunisau (Fidji) pour la récompense individuelle, Ciofani (27 ans) s'affirme donc comme l'une des joueuses les plus redoutables du circuit mondial.

Pourtant, presque rien ne la prédestinait à ce niveau-là, et encore moins au rugby. Plus jeune, elle pratique l'athlétisme à bon niveau, marchant dans les traces de ses parents. Sa trajectoire l'oriente alors bien plus vers l'heptathlon que vers le rugby. Elle marche en effet dans les pas de ses parents, ayant tous les deux participé à des Jeux olympiques (son père en lancer de marteau, sa mère en lancer de poids et de disque). Mais c'est finalement au rugby, à Bobigny, que l'athlétique Anne-Cécile Ciofani explose, avant de se frotter au niveau international.

Encore dernièrement, lors de l'étape de Dubaï disputée avec l'équipe de France à 7, elle décroche le bronze à deux reprises. En janvier prochain, elle et ses partenaires de sélection s'envoleront pour l'Espagne afin d'y disputer deux nouvelles étapes (Malaga du 21 au 23 et Séville du 28 au 30), et peut-être enfin prendre leur revanche sur les Néo-Zélandaises, qui les avaient vaincues en finale olympique, durant l'été 2021.