Le Seven se développe de plus en plu en France. Une évolution qui n'est pas dû au hasard avec les derniers résultats des joueurs et joueuses de l'équipe de France. Mais au delà de l'aspect professionnel c'est bien les amateurs qui font vivre la passion du 7 avec des tournois qui attirent de plus en plus de monde.

Si quelques finales doivent encore se jouer dans les niveaux amateurs, le Top 14 et la Pro D2 sont en vacances. Mais le rugby ne s'arrête jamais dans le cœur des joueurs. De façon plus festive certes, mais sans oublier la compétition. C'est pourquoi le Bask Rugby Sevens ouvre une nouvelle fois ses portes.

Allier rugby et écologie

Le Bask Rugby Sevens est le premier événement éco-responsable de rugby à 7 au Pays Basque. Il permettra au joueurs et aux spectateurs de jouer ou admirer du Seven et de participer en même temps à de nombreuses animations dans le "Village Eco-responsable Uhabia" crée spécialement pour l'occasion. Des stands dans lesquels les participants retrouveront espaces pour manger et s'abreuver et des activités de sensibilisations à l’environnement.

Ce n'est pas la seule initiative que partage le tournoi puisque le Bask Rugby Sevens s'allie également à l’association "Life Is Rose qui lutte contre la précarité sociale générée par le cancer en les aidant à récolter des fonds lors de Evènement." Un véritable esprit de fraternité et de partage.

En tout ce seront 20 formations sur deux catégories (8 équipes féminines et 12 masculines) qui s'affronteront du 22 au 23 juin 2019 au stade de l’Uhabia de Bidart. Pour cette deuxième édition les rugbymen et les rugbywomen pourront se confronter à des équipes venues du Royaume-Unis ou encore de Chine.

Les places sont déjà toutes réservées mais chacun peut venir participer à la fête.