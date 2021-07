Q: Pouvez-nous faire une revue de vos adversaires dans la poule B?

R: "Déjà, on savait que toutes les poules allaient être relevées et avec de gros matches dans chaque poule. Le Canada (que la France rencontre vendredi, ndlr), on les connaît assez bien, on connaît leurs forces et leurs faiblesses, on est tombé régulièrement sur elles ces dernières années. On a par exemple dernièrement gagné contre elles à Dubaï. On sait que c'est une équipe redoutable, donc ce sera forcément un beau match. Ensuite, les Fidji (leur premier match jeudi, ndlr), on ne les a pas jouées depuis un petit moment, on sait qu'elles seront présentes dans le combat physique et puis, le Brésil (jeudi, ndlr), on a pu jouer à Dubaï aussi contre elles. (Heureusement) on n'est pas tombé sur la Nouvelle-Zélande ou l'Australie qu'on n'a pas jouées depuis un an et demi, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ça restera des matches à fort enjeu quoi qu'il arrive".

Q: Quel est votre objectif dans ce tournoi?

R: "Notre objectif est forcément d'aller jusqu'au bout, et ça passe par terminer premières de notre poule. Ainsi, ça facilitera la suite du parcours, qui devra passer ensuite par uniquement des victoires contre des grosses équipes. On sait ce qu'il nous reste à faire et notre objectif est clairement une médaille. Au TQO (tournoi de qualification olympique), on était favorites mais je pense que notre ambition de médaille aux Jeux résulte surtout de nos dernières saisons, du travail qu'on a mis en place cette année, de notre progression. On sait qu'on est dans une bonne dynamique et que l'équipe est en bonne posture pour aller chercher une médaille."

Q: Selon vous, quelles sont vos atouts pour faire la différence?

R: "On est surtout très imprévisibles! Notre identité fait qu'on n'a pas forcément de plan de jeu fixe, on a une grande adaptabilité qui fait qu'on gêne les défenses en face. Pour moi, ce qui nous empêcherait de faire de bons Jeux, ce ne pourrait être que nous, parce qu'on sait que quand on arrive à mettre notre jeu en place, avec de l'intensité et beaucoup d'agressivité, on arrive à vraiment embêter chaque équipe. Notre petite faiblesse, effectivement, serait si on n'arrive pas à mettre notre jeu en place. L'état d'esprit, lui, est forcément bon et il est là, pas de souci !".