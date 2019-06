Les favoris ont tenu leur rang

Américains et Figjiens n'ont pas manqué leur entrée dans le tournoi. Les deux grands favoris pour le titre final (de vainqueur du Tournoi et de champion du monde) ont étrillé respectivement l'Espagne (31-7) et l'Angleterre (52-14). L'Afrique du Sud a dominé de son côté le Pays de Galles (22-7) alors que les Néo-Zélandais ont eu toutes les peines du monde à disposer de l'Ecosse (14-12).

Le Kenya, première sensation

Jean-Bouin acquis à leur cause (les Australiens ont été copieusement sifflés par les spectateurs), les joueurs kényans ont partagé les points du match nul avec l'Australie. Une bonne opération - contre un outsider du tournoi - qui leur permet de maintenir l'espoir du maintien au sein du groupe (Ils sont à la lutte avec le Japon et le Pays de Galles).

Les Bleus tombent d'entrée

Ils étaient (très) attendus. Et pourtant, les Bleus sont passés à côté. Battus par le Japon lors du dernier match de la première session (17-14), les coéquipiers de Terry Bourhaoua devront impérativement s'imposer contre la Nouvelle-Zélande et l'Ecosse pour valider leur billet pour les phases finales de la Cup.

Résultats de la première session :

Samoa 21-19 Canada

USA 31 – 7 Espagne

Afrique du Sud 22 – 7 Pays de Galles

Australie 19 – 19 Kénya

Irelande 7 – 22 Argentine

Jidji 52 – 14 Angleterre

NZ 14 – 12 Ecosse

France 14 - 17 Japon

Par Leny-Huayna Tible