Sevens - La France attaque très fort les Jeux Olympiques Jeunes

Après 2 des 5 premières rencontres du tournoi de rugby à 7, France 7 Féminin et Masculin restent toujours invaincus ! Les filles ont disposé de la Colombie (47-0) et du Kazakhstan (45-0) tandis que les garçons ont battu les Etats-Unis (38-0) et l'Afrique du Sud (12-17). Ceux-ci occupent la première place ex-æquo avec l'Argentine.