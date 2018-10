Sevens - La France 4ème, la Nouvelle-Zélande sacrée

Les Bleues, vice-championnes du monde en juillet, ont terminé leur week-end américain sur deux défaites. Elles ont d'abord raté de peu leur qualification pour la finale face aux États-Unis (21-19), avant de s'écrouler face au Canada (28-0) dans le match pour la 3e place. En demi-finales contre les Américaines, Fanny Horta et ses coéquipières sont revenues par deux fois à la hauteur de leurs adversaires. Elles sont passées en tête à deux minutes de la fin du temps réglementaire grâce à un essai de Jessy Trémoulière.

Mais cet essai non transformé leur a coûté cher après une égalisation des Américaines à la dernière minute sur un essai d'Alena Olsen, transformé par Alev Kelter. Les États-Unis se sont ensuite lourdement inclinés en finale contre la Nouvelle-Zélande 33 à 7. "Je suis très fière des prestations de mon équipe. On est ensemble depuis quelques semaines déjà, on a bien lancé notre campagne", s'est félicitée la capitaine néo-zélandaise Sarah Goss.

Les hôtes avaient pourtant ouvert la marque avant de concéder cinq essais, dont trois par la seule Portia Woodman. L'Australie, championne olympique en titre et lauréate du circuit mondial en 2017-18, a dû se contenter de la 5ème place. La deuxième étape du circuit mondial féminin aura lieu les 29 et 30 novembre à Dubaï. Les quatre premières équipes à l'issue de la 6e et dernière étape à Paris en juin, seront qualifiées pour les jeux Olympiques 2020 de Tokyo.

Quarts de finale :

Nouvelle-Zélande - Irlande 34 - 7

Canada - Russie 21 - 17

France - Angleterre 22 - 7

États-Unis - Australie 26 - 5

Demi-finales :

Nouvelle-Zélande - Canada 28 - 19

États-Unis - France 21 - 19

Finale :

Nouvelle-Zélande - États-Unis 33 - 7

Match pour la 3e place :

Canada - France 28 - 0

Classement final de l'étape de Glendale :

1. Nouvelle-Zélande

2. États-Unis

3. Canada

4. France

5. Australie

6. Irlande

7. Russie

8. Angleterre

9. Espagne

10. Fidji

11. Chine

12. Mexique