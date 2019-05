Les règles de la compétition :

Trois étapes de classement en août 2020.

Chaque étape verra se jouer entre trois et quatre matches par équipe. Un classement général sera effectué sur toute la saison et sera issu de chacune des étapes. Le vainqueur de l’étape sera qualifié directement pour l’étape finale.

Une étape finale en novembre 2020.

Elle sera composée d’un tableau principal avec les huit meilleurs équipes du championnat et d’un tableau secondaire avec les huit autres équipes. Le vainqueur de l’étape finale sera sacré Champion de France de Rugby à 7.

Qui participe ?

Les quatorze équipes de Top 14 seront représentées. Chaque équipe sera composée de 15 joueurs dont trois joueurs professionnels au minimum et 12 issus des centres de formation et joueurs professionnels. Quatre jokers issus de France 7, de la Pro D2 et de la Fédérale 1 d’une même ligue régionale.

Deux équipes supplémentaires seront également invitées à participer à la compétition. A savoir, une équipe de la principauté de Monaco + une « Wild Card » à attribuer.