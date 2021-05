"Envoyer nos joueurs au TQO de Monaco réduirait de beaucoup la période de préparation des "Tupis" (le surnom du XV brésilien, N.D.L.R.) aux matchs qualificatifs au Mondial 2023" qui se déroulera en France, explique dans un communiqué la CBR, qui a pris sa décision en accord avec le Comité olympique brésilien (COB).

Le TQO à Monaco, prévu les 19 et 20 juin et qui doit délivrer un seul billet chez les hommes pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) sur les douze nations présentes, a lieu une semaine avant la rencontre entre le Brésil et le Paraguay, comptant pour les qualifications sud-américaines à la Coupe du monde.

La CBR a souligné que la pandémie de Covid-19 avait également "pesé dans (sa) décision", car certains joueurs n'ont pas joué depuis des mois en raison de la situation sanitaire, et le risque de blessures en cas de "charges (de travail) trop importantes" est par conséquent élevé.

Le Brésil, le Paraguay, le Chili, l'Uruguay et la Colombie se disputeront en juin et juillet deux billets pour le Mondial-2023 attribués à la zone Amérique, le troisième étant destiné à l'Argentine.

A Tokyo, le Brésil sera représenté au tournoi olympique de rugby à VII par sa sélection féminine, surnommée les "Yaras", déjà qualifiée.