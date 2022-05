Après avoir connu une journée de samedi un peu compliquée, les Bleus relèvent la tête. Vainqueurs hier du Canade, mais largement défaits par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les Tricolores ne se sont pas qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de Londres. Une déception qui pourrait être (un peu) effacée par une neuvième place. Pour cela, les Français devaient dans un premier temps s'imposer face au Kenya, et c'est chose faite ! Beau et incontestable succès des Bleus face au Kenyans sur le score de 31-0.

Pour tenter de continuer leur route, les Français doivent affronter les États-Unis dans l'après-midi. Un duel de tout autre niveau.