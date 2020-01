Les Baabaas sont attendus pour cette première édition de l'In Extenso Supersevens, le premier championnat de France de rugby à sept. Tout comme l'équipe de Monaco, ils sont les invités prestigieux du tournoi se déroulant à la "Paris La Défense Arena" et réunissant tous les clubs du Top 14. Dès 10h20 ce samedi, ils affronteront l'équipe de Clermont pour les huitièmes de finale. Pour préparer ce tournoi, Nicolas Leroux a pris l'équipe en main sous le regard de Denis Charvet, directeur sportif. Et même si le résultat importe forcément toujours un compétiteur, chez les Baabas, la manière prend toujours le dessus comme l'explique Denis Charvet : "On est surtout là grâce à la passion mais c'est surtout par rapport au plaisir. Le mot plaisir est fondamental, il y a deux mots que je rappelle, c'est le plaisir et la liberté".

Le président de l'équipe et monument du rugby français, Jean-Pierre Rives, s'est aussi exprimé sur ce que représente cette participation à cette nouvelle compétition. "Nous sommes très fiers de nous engager au sein du Supersevens, et ce, dès sa première édition. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la collaboration fructueuse et ancienne que nous avons avec la Ligue Nationale de Rugby. Nous avons hâte de porter haut les valeurs du rugby sur tous les terrains du Supersevens, et de contribuer au développement d'un rugby de mouvement avec le jeu à 7".

Ambassadeurs de #France2023

En tant qu'équipe prônant le beau jeu, le respect et le plaisir, qui de mieux que les Baabaas pour être ambassadeurs de la prochaine Coupe du monde en France ? Le directeur général France 2023 s'est exprimé sur les objectifs communs des deux camps. "Nous étions à la recherche d’une équipe d’ambassadeurs, héritière des valeurs du rugby français et dont l’esprit et le jeu seraient l’ADN. C’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers les Barbarians" a expliqué Claude Atcher. Sous le maillot aux "trois Bleus", les joueurs sont appelés en fonction de leur manière d’être et d’incarner les fameuses valeurs du rugby. Une façon de faire écho avec le devoir d'exemplarité souvent demandés aux joueurs du XV de France.

La compostition de l'équipe pour l'In Extenso Supersevens : SEPHO Jordan (FRANCE RUGBY), DALL’IGNA Manoël (FRANCE RUGBY), BENARD Alexandre (FRANCE RUGBY), PRIER Benjamin (MASSY), FORD Mathew (SURESNES), LUCAS Pierre (USAP), TROUABAL Joaquim (FRANCE RUGBY).

Remplaçants : BRAYER Charles (MONT-DE-MARSAN), GUILLAUMOND Victor (GRENOBLE), HUYARD Nisie (TARBES), BAUDY Thomas (OYONNAX), MANEVY Guillaume (AUBENAS), CAZDEPATS Titouan (SURESNES), METGE Nicolas (NARBONNE), LE GAL Loïc (NEVERS).