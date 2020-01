C’est le 1er février prochain que sera donné le coup d’envoi de cette toute nouvelle compétition mise en place par la LNR, et dont la présentation avait lieu ce mardi au sein de Paris La Défense Arena. L’antre du Racing 92 accueillera en effet la première édition qui se disputera sur une journée unique avec 28 matchs au programme, en présence de seize équipes (14 clubs du Top 14 + Monaco et Barbarians) et à l’issue de laquelle sera connu le nom du premier Champion de France. Et ce n’est qu’à partir de la saison prochaine que l’In Extenso Supersevens se disputera sous la forme de trois étapes (les 15, 22 et 29 août) avant une finale le 7 novembre 2020 dans cette même salle.

La formule de cette première édition est simple puisque les équipes débuteront au stade des huitièmes de finale d’un tableau principal - avec des gagnants qui poursuivront l’aventure jusqu’à la grande finale - au rythme également de matchs de classement, tandis que les perdants des huitièmes seront directement reversés vers le tableau secondaire.

"On est tous très motivé pour essayer de remporter cette première édition. On espère faire le show sur le terrain et on espère sincèrement que le spectacle sera aussi dans les tribunes parce que c’est aussi l’état d’esprit du Sevens. Il faut que ce soit la fête. On fera ce qu’il faut sur le terrain pour assurer le spectacle", a lancé Alexis Palisson dont l’équipe, le LOU, sera opposée au Racing 92 en huitième. Ce duel constituera une première affiche face au club hôte. "Je ne pense pas que l’on soit avantagé, du tout même. On a vu cette saison, et j’ai du mal à le dire, que des équipes sont venues gagner", a d’ailleurs rappelé avec le sourire l’ailier francilien Juan Imhoff.

Le tirage au sort