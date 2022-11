Dans le sillage d'un inarrêtable Aaron Grandidier, auteur de onze essais sur l'ensemble de l'étape, les Bleus ont réalisé une belle performance à Hong-Kong. Battus de peu en demi-finale par l'Australie (10-7), les Français sont allés chercher la troisième place en petite finale contre les Samoa (19-17). Un motif de réjouissance pour Jonathan Laugel, qui disputait le week-end dernier sa 80ème étape sur le circuit mondial avec l'équipe de France : "Il y a beaucoup de satisfaction sur cette étape parce qu’il y a cinq joueurs pour lesquels c’était le premier tournoi World Rugby, c’est quand même significatif ! Il y a eu une vraie montée en progression, match après match et c’est ça que j’ai trouvé vraiment très intéressant."

Face aux plus grandes nations du monde, les hommes de Jérôme Daret n'ont pas démérité, loin de là. Après trois victoires en phase de poule, dont une face à l'Afrique du Sud contre qui la France restait sur quatorze défaites de rang, les Bleus ont disposé des Etats-Unis en quart de finale avant de s'incliner face aux Wallabies. Un parcours plein de promesses, qui s'est déroulé dans un Hong-Kong Stadium comptant de nombreux supporters. De quoi réjouir le capitaine de France 7 : "C’est très positif d’avoir du temps de jeu face à des équipes de niveau mondial. Mentalement, ça fait aussi du bien d’avoir du monde dans les tribunes, d’avoir une vraie atmosphère chaleureuse de match comme on a pu avoir à Toulouse. On a le sentiment de repartir comme avant."

Le moment de confirmation

7ème à l'issue du précédent exercice, les Bleus entament cette nouvelle saison avec des ambitions plein la tête. Et ce bon résultat obtenu à Hong-Kong ne peut que les conforter dans cette optique. "J’ai vu des joueurs très à l’écoute des différentes recommandations que l’on pouvait avoir ou que le staff pouvait nous faire. Ça dénote d’une vraie intelligence et d’un bon état d’esprit pour construire de la consistance match après match et c’est ce qui s’est passé" soulignait Jonathan Laugel à l'issue de la compétition. Les Français devront maintenant confirmer cette belle prestation et prouver que cette médaille de bronze n'est en rien due au hasard. Les 2 et 3 décembre prochains, les Bleus disputeront l'étape de Dubaï avant de se rendre au Cap une semaine plus tard. De grosses échéances pour l'équipe de France qui, à un petit moins de deux ans des Jeux Olympiques de Paris, entend bien se rapprocher du sommet mondial du rugby à 7.

Par Philippe Girardie