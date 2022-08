Le groupe : CHRISTIAENS Alycia (Lille Métropole RC Villeneuvois), COUTOULY Mathilde (Blagnac Rugby Féminin), DEZOU Lili (Stade Toulousain Rugby), GRASSINEAU Camille (FFR), GRACIET Lilou (LOU Rugby), GRISEZ Joanna (AC Bobigny 93 Rugby), JASON Iän (Stade Toulousain Rugby), NEISEN Carla (Blagnac Rugby Féminin), NOEL Lou (AC Bobigny 93 Rugby), OKEMBA Séraphine (LOU Rugby), PELLE Chloé (RC Chilly Mazarin), ULUTULE Jade (Stade Rennais Rugby), YENGO Yolaine (Stade Rennais Rugby),.

L'entraîneur, David Courteix a déclaré : "La Coupe du Monde par son enjeu, par son format, par son retentissement est forcément un évènement qui suscite beaucoup d’excitation et d’envie dans le groupe au grand complet. La préparation a été très bonne et il est réconfortant et rafraîchissant de nous sentir tous à nouveau sur le sentier du combat au sens très métaphorique du terme. Nous avons peu à perdre et beaucoup à gagner ... Nous sommes juste impatients d’y être et de nous livrer à fond mais aussi avides de profiter de ces derniers jours de préparation."