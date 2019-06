Deux finales à Vancouver et à Hong-Kong, une demi-finale à Londres, mais aussi une huitième place lors du tournois de Sydney, permet à la sélection de l’Equipe de France à sept de réaliser cette année l’une des plus belles saisons de son histoire (dans le circuit mondial depuis 1999). Une performance historique, puisque cela fait douze ans que la France ne s'est pas reclassée à la huitième place. Un record qui sera officiel, si la France confirme ce classement lors de la dernière étape du circuit mondial à Paris qui se déroulera ce week-end. En effet, les hommes de Jérôme Daret, huitièmes, avec 86 points, peuvent avoir encore peur du retour de deux équipes : l’argentine (9e avec 84 points) et l’Ecosse (10e avec 69 points). Pour cela, les Français doivent donc au moins terminer dans le haut de classement de l’étape et compter sur une contre-performance des Argentins.

Effectivement, le circuit mondial de rugby à sept est particulier : À chaque tournois, 16 nations y participent (dont 15 nations permanentes sélectionnées selon la performance de l’année précédente, et une équipe différente invitée à chaque étape du circuit). Elles sont réparties en poule de quatre équipes, qui se rencontrent une fois chacune. Depuis 2016, deux coupes sont remises à chaque étapes : la Cup pour le vainqueur du tournois et le Challenge Trophy pour le vainqueur du tableau secondaire pour les équipes n’ayant pas réussi à sortir de leur poules. Les deux meilleures équipes de chaque poules participent au phases finales pour la Cup. Celles qui perdent en quart de finale jouent des matchs pour la cinquième place (ancien vainqueur de la Plate). En fonction du résultat à chaque tournois, un nombre du points est attribué aux équipes pour déterminer le classement général du circuit. Le 1er : 22 points, 2e : 19 points, 3e : 17 points, 4e : 15 points, 5e : 13 points, 6e : 12 points, 7e et 8e : 10 points, 9e : 8 points, 10e : 7 points, 11e et 12e : 5 points, 13e : 3 points, 14e : 2 points, 15e et 16e 1 point.

Un seul tournoi gagné pour la France

Alors que l’équipe de France est en passe de réaliser l’un de ses meilleures saisons, elle enregistre quelques autres bon résultats dans son histoire. Son meilleur classement est la septième place. Une performance réalisée en 2004 et 2007. Autre succès à remarquer et pas des moindres : l’Equipe de France à sept n’a gagné qu’une seule fois un tournois du circuit mondial. C’était en 2005 pour le dernier tournois de l’année à Paris. Cette année-là, France 7 finissait huitième au classement. Au total, ils auront joué une finale de tournois cinq fois, dont une de gagnée. Et une finale pour la troisième place quatre fois, pour deux victoires.