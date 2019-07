Dans l’objectif de qualification pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020, les françaises se déplaceront à Kazan (Russie) les 13 et 14 juillet pour disputer le Tournoi de Qualification Olympique.

Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby a tenu à réagir : "Après un Congrès de Nantes où j’ai pu échanger avec près de 1200 représentants de clubs amateurs, je suis très heureux d’être présent aujourd’hui à Marcoussis pour assister à une belle fête du rugby féminin à 7. La FFR travaille au quotidien pour le développement de la pratique féminine et le niveau de nos équipes de France à 7 comme à XV prouve l’immense talent et potentiel des joueuses ! Je remercie Rugby Europe de nous avoir fait une nouvelle fois confiance pour organiser ce tournoi au CNR et accueillir dans les meilleures conditions ces 12 équipes européennes. Je tiens enfin bien sûr à féliciter les joueuses et l’ensemble du staff de France 7 Féminines pour leur médaille d’or sur ce Grand prix séries - ils ont tout mon soutien pour aller décrocher leur ticket pour les Jeux olympique de Tokyo les 13 et 14 juillet prochain au TQO de Kazan."