A Saint George's Park, le "Clairefontaine anglais", les Bleues ne croiseront aucune de leurs adversaires prévues au TQO de Monaco les 19 et 20 juin (Hong Kong, Colombie et Madagascar). Elles se frotteront à une sélection déjà assurée d'être aux Jeux de Tokyo, la Grande-Bretagne. Cette équipe est composée de plusieurs des joueuses anglaises qui avaient privé les Bleues d'une qualification directe aux JO en juillet 2019 à Kazan.

L'Irlande, elle, ne sera pas à Tokyo et participera à son premier tournoi de l'année. Mais c'est une sélection habituée au circuit mondial.

Le même format qu'aux JO

Ce sera le troisième voyage cette année des septistes françaises après les escales à Madrid (février) et Dubaï (avril). La sélection dirigée par David Courteix devra faire sans l'un de ses éléments importants, la troisième ligne Romane Ménager. Victime de trois commotions cérébrales en moins d'un an, la joueuse de Montpellier, 24 ans, est indisponible trois mois et manquera donc les Jeux.

Le format de ce tournoi à Burton se déroule, comme celui des JO, sur trois jours. Chaque équipe jouera deux rencontres quotidiennement.

En parallèle est organisé un tournoi masculin, auquel l'équipe de France a renoncé pour ne pas donner d'indications à l'Irlande, l'un de ses concurrents pour décrocher le seul billet olympique disponible lors du TQO masculin de Monaco. Les Bleus disputeront à la place un tournoi à Valladolid (Espagne) fin mai où ils rencontreront l'Espagne et l'Italie.

Outre l'Irlande, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, déjà qualifiés pour les JO, seront à Saint George's Park.

Le programme des Bleues (en heure française):

Samedi: Irlande - France (11h22), Grande-Bretagne - France (14h22).

Dimanche : Grande-Bretagne - France (11h22), Irlande - France (14h22).

Lundi : Irlande - France (11h22), Grande-Bretagne - France (17h22).