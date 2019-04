Les antécédents

Le HSBC Singapore Sevens va vivre sa 8e édition les 13 et 14 avril et sa 4e consécutive depuis que cette étape est revenue sur le calendrier du circuit mondial en 2016. Cinq pays différents ont levé le trophée de la victoire à Singapour mais seules la Nouvelle-Zélande et les Fidji l'ont soulevé plus d'une fois. Le Canada l'a fait en 2016 et le Kenya en 2017. Les Fidji sont les actuels tenants du titre et vont essayer de le décrocher pour la deuxième fois de suite, ce qui serait une première.

La France a atteint les quarts de finale à Singapour à trois reprises en 2004, 2006 et 2016. Son meilleur résultat est une demi-finale de Cup en 2004, s'inclinant 24-0 contre les futurs champions, les Blitzboks.

La France (9e au classement général) a remporté sa deuxième médaille d'argent de la saison à Hongkong la semaine précédente et en est à deux finales dans la même saison pour la première fois de son histoire. La France a remporté plus de matches au cours des deux précédents tournois qu'elle ne l'avait fait sur les cinq premiers tournois de la saison réunis. Entre Dubaï et Las Vegas France 7 avait gagné 8 de ses 27 matches, mais en a gagné 9 sur 12 depuis Vancouver.

Le tournoi de Singapour sera le 168e auquel participe l'équipe de France. France 7 a disputé 910 matches, en a remporté 404, en a perdu 488 avec 18 matches nuls. L'Argentine (170) et l'Australie (173) ont plus de tournois à leur actif sur le circuit.

Les adversaires

L'Argentine (8e au classement général) a été finaliste à Singapour en 2002 et 2004, mais n'a pu faire mieux que les quarts de finale depuis 2016. En 2016, les Argentins avaient terminé 4e mais avaient joué pour la 13e place les deux éditions suivantes. L'Argentine n'est plus qu'à 3 victoires pour passer la barre des 500 sur le World Series ; seulement six équipes affichent un tel record.

L'Australie (7e au classement général) a joué sa première finale de Cup à Singapour l'année dernière, s'inclinant 28-22 contre les Fidji. C'est la dernière fois que les Australiens ont pu se qualifier pour une finale. L'Australie voudra faire oublier sa piètre performance de Singapour avec le moins d'essais marqués (16) et le moins de franchissements (17).

Hongkong revient comme équipe invitée sur le circuit pour la première fois depuis le Singapore Sevens 2016. Ce sera leur 29e tournoi sur le circuit depuis 1999. Hongkong a manqué la qualification sur le circuit la saison prochaine en s'inclinant 28-7 contre l'Irlande. Hongkong n'a plus joué contre la France depuis Tokyo en 2012 ; Yiu Kam Shing (toujours présent dans l'équipe cette année) était l'un des deux marqueurs d'essais lors de cette défaite 26-15.

Avec 172 sélections au total, l'équipe de France est l'une des équipes les moins expérimentées qui se retrouvent à Singapour avec les Fidji (161), le Pays de Galles (153), l'Espagne (111) et Hongkong (26).

Sevens - L'Argentine et l'Australie seront adversaires de la France à SingapourIcon Sport

Les stats du dernier tournoi

La France a marqué 20 essais à Hongkong, ce qui est un record dans un seul tournoi depuis Singapour et Londres en 2005. Les Français n'ont jamais marqué plus de 20 essais dans trois tournois consécutifs. Ils en sont à une moyenne de 15,9 essais par tournoi cette saison, leur plus haut ratio depuis la saison 2015-2016 (17).

La France a réalisé le plus de offloads que n'importe quelle autre équipe dans chacun de ses deux derniers tournois, affichant 72 offloads depuis Vancouver, soit 9 de plus que les Fidji sur la même période. Avec 222 offloads depuis le début de la saison, la France est la deuxième équipe derrière les Fidji (235), avec 69 de plus que l'Espagne, classée 3e. A Hongkong, la France est la 3e équipe à avoir fait le plus de passes par match (34,8).

La France est l'équipe qui a le plus joué dans les 22 mètres adverses à Hongkong (31 visites), mais n'a pu marquer que quatre essais. Ce 64,5% de réussite est son plus mauvais résultat cette saison. Dans le même temps, la défense française a concédé 12 essais à Hongkong, faisant d'elle la seconde plus performante du tournoi. Enfin, Tevite Veredamu a réalisé quatre franchissements à Hongkong, son meilleur résultat.