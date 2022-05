"Nous avons manqué de possession. Notre défense était plutôt bonne mais les Fidjiennes ont une très bonne attaque. Avec leurs appuis, leurs qualités physiques, elles marquent presque à chaque occasion. Après la pause, on arrive à marquer sur des contres. On se dit que si l'on s'était réveillé plus tôt, on aurait pu inverser le cours du match. Il y a eu trop d'imprécisions aussi. Nous avions à cœur de bien terminer le Word Series, c'est un petit échec. Nous sommes très déçues. Nous avons accumulé beaucoup de frustrations tout au long de cette saison. L'équipe s'est "mangée" pas mal de podiums, je pense qu'il n'y a pas un tournoi dont nous ne sommes pas ressorties frustrées. Il faudra arrêter d'accumuler de la frustration à l'avenir."