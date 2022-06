Le Bask Rugby Sevens est l'événement éco-responsable de la côte basque. Pour sa 3e édition, l'événement prend place dans le stade de l'Uhabia de Bidart, dans lequel près de 70 rencontres de haut niveau, masculines comme féminines auront lieu. Mais ce n'est pas tout, puisque l'événement est aussi une fête et des buvettes, food-trucks, stands éco-responsables, taureau mécanique et ventriglisse seront au rendez-vous. Aussi, un DJ animera la soirée de samedi sur le thème des fêtes de Bayonne. Le samedi, l'événement prendra place de 08h du matin à 2h du matin, et le dimanche de 08h à 20h. À 200 mètres de la plage, tout semble réuni pour profiter de cette belle fête et des matchs qu'elle va offrir. Et l'entrée est gratuite ! Vous retrouverez dans ce trailer les deux parrains de l'édition 2022, Steffon Armitage et Francis Saili :

Trailer de l'évènement