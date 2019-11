Ce week-end les deux derniers tournois continentaux ont permis à la Corée du Sud et au Kenya d'obtenir leur billet pour les Jeux olympiques 2020. Ils rejoignent le Japon (pays hôte), les Fidji, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, et l'Afrique du Sud (4 premiers Series 2019), l'Argentine (tournoi sud-américain), le Canada (tournoi nord-américain), la Grande-Bretagne (tournoi européen) et l'Australie (tournoi océanien). Le dernier billet sera attribué au vainqueur du tournoi de repêchage où toutes les nations qui figurent sur les deux dernières marches de leur podium continental sont conviées.

Ainsi la France deuxième de son tournoi de Colomiers devra prendre le dessus sur l'Irlande, l'Ouganda, le Zimbabwe, la Jamaïque, le Mexique, le brésil, le Chili, la Chine, Hong-Kong, les Samoa, et le Tonga pour pouvoir participer à la deuxième olympiade du rugby.