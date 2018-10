Rugby à 7 - Tournoi de Dubaï : La France avec les Fidji, les féminines avec les Canadiennes

Tirage compliqué pour France VII qui va avoir fort à faire puisque les joueurs de Jérôme Daret affronteront les champions Olympiques Fidjiens, le Kenya et l'Ecosse. Dans les autres poules, les Sud-Africains ont été un peu plus gâtés puisqu'ils rencontreront les Argentins, les Samoa et le Zimbabwe. Le premier tournoi de la saison débutera donc le 30 novembre prochain à Dubaï.

Quant aux filles, elles bénéficient d'un tirage plus clément que leurs homologues masculins. France VII féminin fera face à l'Espagne, aux Fidji et au Canada. Rappelons que lors de la première étape, les Françaises ont terminé à la 4ème place du tournoi américain en perdant en finale pour la troisième place face à ces mêmes Canadiennes.