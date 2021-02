Pour le premier tournoi, six équipes seront présentes. À savoir, la France, les USA, l'Argentine, Kenya, l'Espagne et le Portugal pour les hommes et les USA, France, Russie, Espagne, Kenya, Pologne. Les Septistes masculins commenceront ce tournoi par une rencontre face au Kenya alors que les féminines débuteront avec un duel contre l'Espagne.

Le programme complet des équipes françaises :

France 7 masculin : France - Kenya, France - Argentine et France - Espagne le samedi et France - Portugal et France - USA, le dimanche avant les matchs de classement.

France 7 Féminin : France - Espagne, France - Russie et France - Kenya le samedi. France - Pologne et France - USA pour finir les matchs de poule le dimanche avant les matchs de classement.

Les groupes :

Masculin :

Féminin :

Par Baptiste Barbat et Damien Souillé