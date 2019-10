Actuellement en préparation pour le tournoi de Dubaï (3 au 8 décembre), l'équipe à sept des Froggies vise la finale afin de fêter son trentième anniversaire comme il se doit. La première équipe de rugby à sept en France disputant seulement des tournois à l'étranger, Las Vegas, Saint Petersbourg ou encore Dubaï, espère cette fois-ci jouer un tournoi sur le sol français. En effet, l'équipe souhaite participer au Supersevens qui aura lieu début février à la Paris Défense Aréna. Ce tournoi regroupe 16 équipes, dont 14 formations issues des clubs de Top 14, ajouté à cela une équipe monégasque et une wild card (invitation d'une équipe) . Mais des questions subsistent, à qui cette invitation sera attribuée, et quels éléments seront pris en compte pour l'obtenir ?

La légitimité, un critère majeur

Si la légitimité fait partie des caractéristiques requises pour obtenir la wild card alors l'équipe des Froggies peut avoir une chance. Les joueurs passés dans ses rangs montrent son professionnalisme et son niveau dans le rugby à sept, Laporte, Lièvremont, Ntamack, Penaud, Saint-André et beaucoup d'autres ont joué sous les couleurs des Froggies. Vainqueur sortant du Water Rugby de Toulouse en remportant le trophée société générale le 15 septembre dernier, et troisième à Dubaï en 2019 et 2017, toutes ces performances à l'international et sur la Garonne parlent en faveur de cette équipe. Reconnu dans le monde du rugby à sept, cette formation aspire à progresser et pour ça, elle souhaiterai se frotter aux meilleurs.

Ce Superseven est l'occasion rêvée de jouer contre de grandes écuries. En février, les joueurs, le staff et le président Jean Jacques Rous espèrent être au rendez-vous de ce grand événement l'hiver prochain.

