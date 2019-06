Pas de miracle pour la France, une demie Fidji-USA décisive pour le titre mondial

Aucun regret pour les Bleus

Ils ont tenu tête aux Fidjiens. Les protégés de Jean-Bouin étaient même devant à la pause (5-0). Un avantage qui aurait pu être encore plus conséquent si les joueurs de Jérôme Daret avaient été plus réalistes. Finalement, les Fidjiens ont eu le dernier mot (24-5). Capables de faire la différence à tout moment, les joueurs du pacifique ont accéléré dans le deuxième acte passant quatre essais aux Français et ne leur laissant que des miettes.

Une défaite frustrante mais qui ouvre une nouvelle fois la porte à un avenir radieux. "C’est avec ce genre de performances que l’on gagne le respect. En multipliant ces bons matchs contre les meilleurs, nous pouvons jouer les premiers rôles", rassurait l’entraineur français en zone mixte, après la défaite de son équipe. En revanche, la compétition n’est pas terminée pour France 7, qui a la possibilité d’accrocher la cinquième place cet après-midi.

Un match pour le titre

Le Big Four est désormais connus. Les quatre meilleures nations ont respecté leur statut de favoris. Fidji et Etats-Unis (difficiles vainqueurs du Kenya, 26-14) vont croiser le fer une dernière fois cette saison. Malheureusement, le perdant pourrait compromettre ses chances de devenir champion du monde. Un match qui s’annonce intense et passionnant entre les deux meilleures équipes du moment qui dominent le classement mondial. L'autre demi-finale sera elle aussi décisive puisque l'Afrique du Sud pourrait prendre la troisième place du classement mondial au détriment de son adversaire, la Nouvelle-Zélande.

L’Espagne en roue libre

L’Australie n’avait pas gagné la moindre rencontre lors de la journée du samedi. Visiblement, la nuit leur a permis de régénérer les esprits et de recharger les batteries puisque les Wallabies ont passé leurs nerfs sur une faible équipe espagnole. Une victoire (54-0) où finalement l’Australie, décomplexée, aura été quasiment seule sur le terrain.

Résultats des quarts de finales :

Quarts de finale du Challenge Trophy :

Irlande 24 – 12 Ecosse

Espagne 0 – 54 Australie

Angleterre 50 – 7 Japon

Pays de Galles 12 – 31 Canada

Quarts de finale de la Cup :

Fidji 24 – 5 France

USA 26 – 14 Kenya

Nouvelle-Zélande 21 – 12 Argentine

Afrique du Sud 40 – 5 Samoa

Les demi-finales de la Cup :

Fidji – USA

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud

Par Lény-Huayna TIBLE