Les filles et les garçons se sont inclinés respectivement à Kazan et Colomiers dans leur tournoi de qualification olympique. Un triste dénouement après les formidables saisons réussies de part et d'autre. Mais rien n'est perdu puisqu'il reste une chance de rallier Tokyo dans un tournoi de repêchage qui arrivera courant 2020.

En grande majorité, les cadres seront présents dans chaque groupe, mais de chaque côté le staff a opéré à quelques surprises avec l'arrivée de nouvelles têtes. Chez les féminines on s'apprête alors à découvrir Alicya Christianens, Ian Jason, Shanone Van Peuter et Yolaine Yengo. Le club de Bobigny est très bien représenté, comme celui de Rennes et du Stade français. Chez les hommes, Mathias Colombet (Pau), William Iraguha, Alexandre Benard (Massy) et Joachim Trouabal (FFR) vont renforcer le groupe pour tenter d'arracher cette qualification.

Voici le groupe féminin :

Montpellier : Monserrat Amédée

Bobigny : Julie Annery, Anne-Cécile Ciofani, Joanna Grisez, Nassira Kondé

FFR : Coralie Bertrand, Mathilde Coutouly, Célia Dranes, Fanny Horta, Shannon Izar, Séraphine Okemba

Lille : Alicya Christianens

Stade Français : Lénaig Corson, Camille Grassineau, Chloé Pelle

Rennes : Caroline Drouin, Yolaine Yengo, Jade Le Pesq, Valentine Lothoz

Mazarin : Lina Guerin

Toulouse : Ian Jason

Blagnac : Marjorie Mayans, Carla Neisen, Charlotte Torres

Grenoble : Shanone Van Peuter

Voici le groupe masculin :

FFR : Samuel Alerte-Lecluse, Jean-Pascal, Barraque, Terry Bouhraoua, Manoël Dall’igna, Pierre-Gilles Lakafia, Jonathan Laugel, , Pierre Mignot, Marvin O’Connor, Stephen Parez Edo, Paulin Riva, Joachim Trouabal, Sacha Valleau, Tavite Veredamu.

Massy : Alexandre Bernard, William Iraguha

Pau : Mathias Colombet

Agen : Thibaud Mazzoleni

Dumbéa : Rémi Siega