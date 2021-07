Les Fidji souffrent mais assurent

Favoris de la compétition et tenants du titre, les Fidjiens débutaient leur tournoi par deux matchs "accessibles" sur le papier. La première face au Japon, la deuxième contre la Canada. Mais face au pays hôte, la tâche s'est montrée plus difficile que prévue. Accrocheurs, les Nippons ont tenu la dragée haute aux joueurs du Pacifique, mais se sont finalement inclinés d'un rien (24-19).

Si les Japonnais se sont ensuite écroulés face à la Grande-Bretagne (34-0), les Fidji se sont eux rassurés, avec une prestation rassurante face au Canada (28-14). Le choc entre les Britanniques et les Fidjiens aura lieu demain.

Les favoris au rendez-vous

Cette première journée n'a pas été le théâtre de nombreuses surprises dans la compétition. La Nouvelle-Zélande est pour l'instant l'équipe la plus impressionnante. Elle dispose dans ses rangs des deux meilleurs marqueurs de la compétition : Tim Mikkelson et William Warbrick. Les blacks ont d'abord étrillé la Corée du Sud 55 à 5 avant de battre une Argentine vaillante 35 à 14. Les Néo-Zélandais sont premiers de leur poule, à l'instar de la Grande-Bretagne, vainqueurs de leurs deux premiers matchs sans avoir encaissé le moindre point !

Enfin, ce sont les Sud-Africains et les États-Unis qui dominent la poule C. Les deux nations ont gagné leurs deux premières rencontres, devant le Kenya et l'Irlande et s'affronteront demain pour définir d'ordre des deux premières places du groupe.

L'Australie en danger

C'est une des principales informations de cette première journée. Dans le groupe de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud, se trouvent aussi l'Australie et l'Argentine. Les deux nations se retrouvaient pour un duel attendu, qui pourrait définir de la deuxième place de ce groupe relevé. Et ce sont les Argentins menés par Marcos Moneta qui sont sortis vainqueurs de ce choc (29-19).

Ce succès permet aux Sud-Américains de prendre une véritable option sur la seconde place, malgré la défaite contre la Nouvelle-Zélande et la victoire australienne face à la Corée. Demain donc, les Pumas affronteront la Corée du Sud tandis que les Wallabies défieront les Blacks, avec l'obligation de s'imposer...