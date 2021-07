En larmes lors de leur hymne national, les tenants du titre étaient les premiers à frapper. Meli Derenalagi profitait d'un ballon récupéré pour s'arracher et marquer en coin. Quasiment sur le renvoi, les Fidjiens jouaient dans la confusion et faisaient directement le break. La réponse des Blacks arrivait enfin, quelques minutes plus tard, Scott Curry permettait aux siens de rentrer dans leur finale. Le talent et la magie fidjienne a ensuite procédé par l'intermédiaire du futur toulonnais Jiuta Wainiqolo.

Ce dernier réalisait une action de classe, utilisant sa puissance et sa vitesse pour faire de nouveau le break au score. Mais quelque peu indisciplinés, les coéquipiers de Jerry Tuwai encaissaient un nouvel essai avant la mi-temps, œuvre de Sione Molia. Sous pression, les Fidjiens parvenaient à garder les Néo-Zélandais à distance avant de sceller le score en fin de match. Asaeli Tuivuaka marquait en puissance et offrait par la même occasion la seconde médaille d'or consécutive à ses coéquipiers, en larmes (27-12).