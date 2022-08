Quelle est votre première réaction à cette victoire ?

Nous sommes très contents. Nous arrivions avec des ambitions élevées qu'on gardait un peu pour nous. On a un super groupe. On voulait faire de belles choses et on a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Et ça donne un super résultat, on est vraiment heureux.

Vous arriviez avec un groupe très sérieux, avec des joueurs de l'effectif professionnel de la Section. Vous sentiez-vous favoris ?

On savait qu'on avait un bon groupe, mais on savait aussi que nous n'étions pas les seuls. Je pense par exemple aux deux associations de Monaco et des Barbarians qui avaient beaucoup plus d'expérience à 7 que nous. Il nous restait beaucoup de choses à prouver avant le début du tournoi.

La Section est l'un des rares clubs du Top 14 à avoir mis l'accent sur le VII. Comment cela se concrétise au quotidien ?

Il y a des moments où les joueurs susceptibles de jouer à 7 se détachaient des entraînements pour bosser le 7. Mais ce n'est pas radical, ça reste des joueurs de XV qui viennent au 7. La Section pense que c'est bon pour notre développement de passer par le 7. Du coup, on suit et ça marche plutôt bien.

Avec cette victoire, vous êtes déjà qualifiés pour l'étape finale à la Paris La Défense Arena, qu'est-ce que ça change dans la manière d'aborder les deux autres étapes ?

On verra car on ne sait pas encore quel groupe disputera les étapes suivantes. Mais c'est l'idéal de pouvoir aborder la suite avec des certitudes. Et on attend l'Arena de pied ferme.

En étant déjà qualifiée pour l'étape finale, quel sera l'objectif de la Section lors de la troisième étape à Pau ?

On ne sait pas encore, mais on peut imaginer que le club aura l'ambition de représenter au mieux ses couleurs à domicile. On ne connaît pas encore groupe donc on verra bien.

Qu'est-ce que ça change dans votre jeune carrière d'être performant sur des tournoi à 7 comme celui-là ?

J'ai passé l'été à me préparer à 7 donc je me savais attendu par le club. Et le fait que ça se passe aussi bien, ça rassure. Et puis ça reste de super expériences, de belles aventures et souvenirs à conserver avec le groupe.

Est-ce une frustration de ne pas être élu meilleure révélation du tournoi ? Vous pouviez y prétendre...

Absolument pas, je voulais juste que l'équipe obtienne le meilleur résultat possible. Et c'est ce qu'on a fait donc c'est parfait.

Propos recueillis à Perpignan par Baptiste BARBAT