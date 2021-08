Les huit premières rencontres de cette deuxième étape de l'In Extenso Supersevens ont rendu leur verdict. Première surprise dès 12h20, Pau - pourtant vainqueur de la première étape - s'est incliné lourdement face à de séduisants Barbarians. Montpellier s'est arraché pour vaincre l'UBB après prolongation, Toulouse a fait preuve d'une grande maîtrise pour surclasser le Stade français.

Dans la dernière minute, La Rochelle a crucifié Clermont pour se hisser en quart et défier les locaux toulousains. Le Racing 92 et Monaco ont impressionné face à Lyon et Castres, avant de se retrouver au prochain tour. Enfin, Toulon n'a pas encaissé le moindre point face à Brive et affrontera Biarritz, vainqueur de Perpignan avec un triplé d'Alexandre Nicoué.

Les quarts de finale :

Barbarians - Montpellier

Stade toulousain - Stade rochelais

Racing 92 - Monaco

Rugby Club toulonnais - Biarritz

Les huitièmes :

Section paloise 7 - 31 Barbarians

Montpellier Hérault rugby 26 - 21 Union Bordeaux-Bègles

Stade français 0 - 29 Stade toulousain

ASM Clermont 17 - 19 Stade rochelais

Racing 92 33 - 14 Lou rugby

Monaco 28 - 7 Castres olympique

Rugby Club toulonnais 19 - 0 CA Brive

Biarritz olympique 31 - 26 USA Perpignan