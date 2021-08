39.1 points inscrits par match en moyenne

Le rugby à VII est spectaculaire et amène les équipes à scorer dans un rythme effréné. Cette étape de la Rochelle fut la deuxième étape la plus prolifique de l'été en Toulon a été le symbole. Avec 108 et 16 essais inscrits, le RCT a excellé dans le domaine offensif en inscrivant pas moins de 42 points dès le premier match de la journée. Mais on reste encore loin du record établi par le Racing lors de la première étape avec 18 points.

9 équipes ont atteint les demi-finales au moins une fois

Sur les 16 équipes participantes, 9 d'entre elles ont accéder au moins une fois aux demi-finales d'une étape. À Aix-en-Provence, le Racing 92, premier vainqueur de la compétition en 2020, s'était hissé en finale après avoir battu le Stade Français et Pau dominait Toulon. Une semaine plus tard à Ernest Wallon, quatre nouvelles formations se hissaient dans le dernier carré : Toulouse, Monaco, Biarritz et les Baabaas. Et samedi soir, seul l'ASM jouait une demi-finale pour la première fois.

7 clubs devront attendre la saison 2022 pour retenter leur chance : Lyon, La Rochelle, Perpignan, Brive, Castres, Montpellier et Bordeaux.

10. Le numéro de Cecil Afrika

Recruté pour les deux dernières étapes, la star des Blitzboks a illuminé les pelouses de son expérience du circuit international. Le meneur de jeu a parfaitement cadré le jeu des Monégasques. Au pied d'abord, Afrika a permis à son équipe de glaner de précieux points sur des transformations parfois compliquées. Et dans le jeu, il a été le métronome de l'attaque des doubles champions avec des prises d'intervalle et des passes avec un timing presque parfait.

Le mot du président d'In Extenso :

"Notre Groupe accompagne partout en France plus de 100 000 entrepreneurs. Accompagner et faire grandir de nouveaux projets est dans notre ADN et c’est la raison pour laquelle nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner la professionnalisation du rugby de clubs à VII. Ce partenariat dans le rugby nous est apparu naturel car nous partageons les mêmes valeurs : esprit d’équipe, rigueur, exemplarité, convivialité."

La finale :

Monaco 29-7 Toulon

Les demi-finales :

Monaco 31-14 Barbarians

Clermont 17-28 Toulon

Les quarts de finale :

Monaco 14-10 La Rochelle

Barbarians 31-12 Biarritz

Racing 92 14-26 Clermont

Toulon 31-7 Pau

Les huitièmes de finale :

Monaco 22 - 17 Toulouse

La Rochelle 28 - 7 Lyon

Barbarians 21 - 17 Perpignan

Biarritz 36 - 0 Brive

Racing 92 31 - 12 Bordeaux-Bègles

Clermont 19 - 5 Stade français

Toulon 42 - 12 Montpellier

Pau 34 - 5 Castres

