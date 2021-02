L'équipe de France 7 Masculin, en stage à Canet-en-Roussillon, a été placée à l'isolement pour une durée de sept jours suite à des cas positifs de COVID-19.

L'encadrement et les joueurs resteront à l'isolement conformément au protocole sanitaire. Des tests PCR complémentaires seront réalisés samedi 20 février. L'équipe va déclarer forfait pour le Tournoi de Madrid prévu les deux prochains weekends. On rappelle que les joueurs de France 7 avaient intégré la bulle sanitaire du XV de France Masculin la semaine dernière lors du stage de Nice. L’ensemble des joueurs ainsi que les membres du staff avaient été alors testés et tous les tests s'étaient avérés négatifs. Des analyses sont en cours pour établir un lien éventuel entre la situation sanitaire des deux équipes de France.