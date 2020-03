Coronavirus : le Paris Sevens reporté

Ce n'était qu'un secret de Polichinelle au vu de l'actualité, mais le stade Jean-Bouin n'accueillera finalement pas le Paris Sevens les 30 et 31 mai prochains. World Rugby a en effet annoncé ce vendredi que l'étape française du circuit mondial était reportée en raison de l'épidémie de coronavirus , de même que le tournoi prévu à Londres (23-24 mai). Ces compétitions ne pourront se jouer avant le mois de septembre. "Les (nouvelles) dates sont en cours de discussion et seront communiquées prochainement, précise la Fédération française de rugby. La FFR invite l'ensemble des supporters ayant pris leur place à conserver leur billet d'accès au Paris Sevens. Ce même ticket restera valable et permettra l'accès à l'événement reporté avec la même offre d'expérience spectateur."

Par ailleurs, l'étape du circuit mondial féminin de Langford a été reportée à une date ultérieure.